Стив Керр: «ФИБА – это другой баскетбол. Но все дело в том, что за 40 минут мы можем просто измотать другую команду»
Главный тренер сборной США Стив Керр поделился необычной стратегией, которую он держит на вооружении национальной команды.
«Игры такого плана очень тяжелые. ФИБА – это другой баскетбол. У Черногории был отличный план на игру.
Мы понимаем, что команды будут полагаться на физический контакт и всячески замедлять игру, и они хорошо справлялись с этой задачей.
Но все дело в том, что мы чувствуем, что за 40 минут мы можем просто измотать другую команду, если будем действовать слаженно. Наши парни оставались собранными на протяжении всей встречи», – сказал Керр.
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