Главный тренер сборной США Стив Керр поделился необычной стратегией, которую он держит на вооружении национальной команды.

«Игры такого плана очень тяжелые. ФИБА – это другой баскетбол. У Черногории был отличный план на игру.

Мы понимаем, что команды будут полагаться на физический контакт и всячески замедлять игру, и они хорошо справлялись с этой задачей.

Но все дело в том, что мы чувствуем, что за 40 минут мы можем просто измотать другую команду, если будем действовать слаженно. Наши парни оставались собранными на протяжении всей встречи», – сказал Керр.

«Это моя ошибка, что я не поехал в сборную». Никита Михайловский вспоминает время в Австралии

До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ