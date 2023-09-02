Жорди Фернандес: «Диллон Брукс и Лу Дорт – лучшие защитники на чемпионате мира»

Главный тренер сборной Канады Жорди Фернандес накануне матча против Испании за выход в 1/4 финала чемпионата мира назвал и лучшими защитниками на турнире.

«Когда твои чувства задеты, ты хочешь сделать все возможное, чтобы это исправить. Мы готовы к следующему вызову. Наши парни недовольны, но сегодня они посмотрели видео и завтра сыграют лучше.

Испания готова сражаться. Их чувства тоже были задеты, так что это будет драка двух раненых животных, борющихся за жизнь. Игра будет интересной. Если бы месяц назад мне сказали, что мы будем бороться с Испанией за выход в четвертьфинал, я был бы не против.

Судейство здесь немного отличается от НБА. Мы постоянно даем Диллону Бруксу самые сложные задания, поэтому нужно отдать ему должное. Ему нужно стараться реже фолить, но я доверяю ему и Лу Дорту, лучшим защитникам на чемпионате мира. Мы рады, что они у нас есть», – сказал Фернандес.

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