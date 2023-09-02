Испанец Серхио Юль может пропустить матч против Канады. Команды сыграют за выход в плей-офф ЧМ-2023
Разыгрывающий сборной Испании Серхио Юль может пропустить ключевой матч второго группового этапа чемпионата мира-2023 против команды Канады.
Во встрече с Латвией в пятницу Юль повредил левое колено, которое беспокоило его по ходу клубного сезона и помешало полноценно подготовиться к ЧМ-2023.
Испанцы будут следить за состоянием 36-летнего ветерана, но его участие в воскресной игре находится под большим вопросом.
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