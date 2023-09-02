Владимир Гомельский: «Если Испания не пройдет в 1/4 финала чемпионата мира, это будет расценено как самый позорный результат за весь 21-й век»

Известный комментатор и эксперт поделился прогнозом на предстоящий матч между Испанией и Канадой за выход в 1/4 финала чемпионата мира.

«Если Испания не пройдет в четвертьфинал чемпионата мира, то это будет расценено как самый позорный результат за весь 21-й век. Последуют увольнения тренеров и разборки по тому, как формировался состав команды.

В Канаде, в случае поражения в этом матче, особой реакции не будет. Канада сформировала сильнейший состав в своей истории. Но баскетбол – не хоккей. Поражение не станет национальной трагедией.

Шансы испанцев расцениваю в 60 процентов», – написал Гомельский в своей конференции.

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