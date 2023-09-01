Сергей Юхневич: «На данный момент мы закончили трансферную кампанию»

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич заявил, что команда полностью сформировала состав на предстоящий сезон-2023/24 Единой лиги ВТБ.

– Недавно клуб подписал Кэмерона Янга и Алексу Раданова. Чем вы руководствовались при выборе этих игроков?

– Что касается Кэмерона, в нем мы видим игрока, который сможет приносить нам большое количество очков. Да, у него не такой большой опыт выступления в Европе, но мы знаем, что он хочет прогрессировать. Игрок именно с таким менталитетом нужен нашему клубу. У Алексы Раданова есть опыт выступления в Евролиге и за сборную Сербии. Он готов броситься за любым безнадежным мячом, сражаться за своих товарищей по команде. Человек с таким характером сделает нас сильнее.

– « » полностью реализовала квоту на легионеров, доступную по регламенту Единой лиги ВТБ. Так и планировалось изначально?

– Когда мы только начинали комплектование состава, мы говорили, что у нас нет целей по количеству легионеров в команде. По регламенту их должно быть не более шести, но мы могли подписать одного, двух или трех иностранцев. Прежде всего, нам было важно, чтобы наши новички подходили тренерскому штабу по игровой концепции. Так получилось, что этим летом мы сделали акцент на иностранном рынке и полностью реализовали квоту на легионеров. Верим, что это было правильное решение.

– Летом к команде присоединился , несколько игроков пришли из«Руны-2». Какие у вас ожидания от выступления молодых игроков?

– Что касается Данилы Походяева, мы получили в свои ряды молодого игрока, у которого уже есть опыт выступления в лиге ВТБ. Мы давно следили за Даней и еще несколько сезонов назад хотели, чтобы он присоединился к нашему клубу. Этим летом все сложилось так, что он стал частью нашей команды. Для нас это игрок с огромным потенциалом. Мы верим, что в будущем он станет одним из лидеров российского баскетбола. Сейчас его прогресс во многом зависит от него самого.

Что касается молодых игроков из нашей вертикали, мы изначально делали акцент на их развитии. Мы говорили, что это очень важный фактор, в том числе для тренерского штаба, который будет работать в нашем клубе. сразу дал понять, что ему важен прогресс молодых российских игроков. Нам нравится то, как тренер вовлекает нашу молодежь в состав основной команды по ходу сборов. Мы надеемся, что молодые игроки дорастут до уровня основы и примут участие в матчах Единой лиги ВТБ.

– Комплектование состава на сезон завершено?

– Наша команда укомплектована, этим ростером мы готовимся к дебюту в Лиге ВТБ. Что будет по ходу сезона, никто не знает, но на данный момент мы закончили трансферную кампанию.

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