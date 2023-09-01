Яго дос Сантос: «Я беру 5% от Кампаццо, 5% от Шэя, и мне этого хватает. У нас один стиль»

Теги сборная Бразилии сборная Канады Факундо Кампаццо Чемпионат мира по баскетболу 2023 Шэй Гилджес-Александер Яго дос Сантос Баскетбол

Разыгрывающий сборной Бразилии и «Црвены Звезды» Яго дос Сантос после победы над Канадой (69:65) признался, что играл против одного из своих любимых игроков – Шэя Гилджес-Александера.

«Хотел выиграть этот матч за себя, за свою жизнь и за Бразилию.

Мне нравится НБА, и я всегда слежу за Шэем. У нас один стиль, хотя он и отличается от меня. Я беру 5% от Факундо Кампаццо, 5% от Шэя, и мне этого хватает.

Шэй – игрок уровня Матча всех звезд. Я разговаривал с ним во время игры. Сказал ему: «Очень хорошая игра, мне понравилось», – сказал дос Сантос, признавшись, что не очень хорошо говорит по-английски, поэтому ему тяжело донести желаемое.

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