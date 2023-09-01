19 очков и 13 подборов Бруно Кабокло помогли Бразилии обыграть Канаду
Тяжелый форвард сборной Бразилии Бруно Кабокло был признан самым ценным игроком победного матча против Канады (69:65).
Бигмэн итальянской «Венеции» отметился 19 очками, 13 подборами, 3 блок-шотами и 2 перехватами.
Кабокло был точен в 7 из 13 попыток с игры, а также в 4 из 6 бросков с линии штрафных.
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