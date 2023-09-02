Сборная Южного Судана после победы над командой Анголы (101:78) в турнире за 17-32-е места ЧМ-2023 получила путевку на Олимпийские игры 2024 года в .

Поражение Египта от Новой Зеландии (86:88) в матче группы N гарантировало Южному Судану самую высокую позицию среди африканских сборных на чемпионате мира, а вместе с ней и место в числе участников олимпийского турнира.

На счету лидера команды Южного Судана Карлика Джонса 26 очков и 15 передач.

Федерация баскетбола Южного Судана образована менее 10 лет назад, команда впервые выступит на Олимпиаде.

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