Сборная Южного Судана после победы над Анголой впервые в истории получила путевку на Олимпийские игры

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Сборная Южного Судана после победы над командой Анголы (101:78) в турнире за 17-32-е места ЧМ-2023 получила путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Поражение Египта от Новой Зеландии (86:88) в матче группы N гарантировало Южному Судану самую высокую позицию среди африканских сборных на чемпионате мира, а вместе с ней и место в числе участников олимпийского турнира.

На счету лидера команды Южного Судана Карлика Джонса 26 очков и 15 передач.

Федерация баскетбола Южного Судана образована менее 10 лет назад, команда впервые выступит на Олимпиаде.

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5 комментариев

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Роман Сприкут
Ответ Aleksander Lukaš
интересно с чем связан такой прогресс
Южносуданцы как этнос давно сильны (по меркам Африки) в баскете, просто диаспора выступала за другие сборные - Денг за Великобританию, Макер за Австралию, кто-то за Канаду и так далее. Атер Маджок даже за Ливан натурализованным бегал.

После обретения страной независимости многие эмигранты, беженцы и потомки выбирают уже Южный Судан, практически все в этой сборной начинали играть в баскетбол уже в Америке или Австралии. Луол Денг находит сборной финансирование и игроки охотно едут.
+3
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+3
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BVV
Прекрасно конечно. Кому-то двадцать ...тое место обеспечивает Олимпиаду, а кому-то и 3-4 может не хватить
+2
-2
0
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Aleksander Lukaš
интересно с чем связан такой прогресс
0
0
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SashokPirozhok
Поздравление Карлику и Ко
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