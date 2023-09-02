Лука Банки: «Мы творим историю латвийского баскетбола»

Главный тренер сборной Латвии Лука Банки оценил выступление команды на ЧМ-2023.

В пятницу Латвия одержала победу над действующим чемпионом Испанией (74:69) и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

«Еще один памятный, исторический день. Да, было несколько не самых радостных моментов, особенно в конце третьей четверти, когда нам приходилось держаться под давлением Испании.

Но я бы сказал, что с точки зрения стабильности и последовательности, вероятно, это наше лучшее выступление. Мы заслужили эту победу, которая оставляет Латвии шансы на выход в следующий этап.

Теперь мы хотим провести еще один качественный матч против Бразилии, но легко не будет. Важно не допускать лишних мыслей и переживаний. Пока что, несмотря на травмы, мы делаем свое дело. Надеемся на еще одну хорошую игру. Скоро все увидим», – сказал Банки.

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