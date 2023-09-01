Лука Банки после победы над Испанией: «Настало время фальшивых друзей»
Главный тренер сборной Латвии Лука Банки после победы над Испанией (74:69) дал совет держаться подальше от ненастоящих друзей на фоне успешных выступлений национальной команды.
«Каждый день мы приходим в зал с желанием доказать, что заслуживаем находиться на этом уровне.
Важно не потерять свою самобытность и скромность. Наступило опасное время. После Франции вокруг нас появилось слишком много людей, которые резко захотели общаться, начали писать... Настало время фальшивых друзей. Для меня, а мне 58 лет, это время оставаться рядом с теми, кого я по-настоящему люблю», – сказал Банки.
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