Лука Банки после победы над Испанией: «Настало время фальшивых друзей»

Теги сборная Испании сборная Латвии Лука Банки Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Латвии Лука Банки после победы над Испанией (74:69) дал совет держаться подальше от ненастоящих друзей на фоне успешных выступлений национальной команды.

«Каждый день мы приходим в зал с желанием доказать, что заслуживаем находиться на этом уровне.

Важно не потерять свою самобытность и скромность. Наступило опасное время. После Франции вокруг нас появилось слишком много людей, которые резко захотели общаться, начали писать... Настало время фальшивых друзей. Для меня, а мне 58 лет, это время оставаться рядом с теми, кого я по-настоящему люблю», – сказал Банки.

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2 комментария

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BVV
Ответ Karra
Преждевременно, Лука. Мог бы об этом после ЧМ сказать, тем более здесь чувствуется больше личного.
Смилтенс небось уже написал)))
Но на самом деле тренерскому штабу предстоит титаническая работа пресечь в зародыше у игроков мысль о том, что "мы великие". И такие вот "друзья из ниоткуда" как раз и расхолаживают
+3
-1
+2
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Karra
Преждевременно, Лука. Мог бы об этом после ЧМ сказать, тем более здесь чувствуется больше личного.
+1
0
+1
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