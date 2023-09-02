Новая Зеландия одолела Египет, Финн Дилэйни набрал 27 очков при 8 из 12 с игры

Сборная Новой Зеландии одолела команду Египта (88:86) в матче турнира за 17-32-е места ЧМ-2023.

Форвард новозеландской команды Финн Дилэйни записал на свой счет 27 очков при 8 из 12 с игры.

В активе Финна также 4 подбора и 2 передачи.

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