Франция победила Кот-д’Ивуар, Исайя Кординье набрал 19 очков при 6 из 8 с игры

Теги сборная Франции видео сборная Кот-д′Ивуара Исайя Кординье Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Сборная Франции победила команду Кот-д’Ивуара (87:77) в матче турнира за 17-32-е места чемпионата мира-2023.

Защитник французов Исайя Кординье набрал 19 очков при 6 из 8 с игры.

В активе Кординье также 5 подборов, 4 передачи и 1 перехват.

Сэм Прести собрал вместе Дюрэнта, Уэстбрука и Хардена, но не смог их обуздать. Краткая история «Тандер»

Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий