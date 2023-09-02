Франция победила Кот-д’Ивуар, Исайя Кординье набрал 19 очков при 6 из 8 с игры

Сборная Франции победила команду Кот-д’Ивуара (87:77) в матче турнира за 17-32-е места чемпионата мира-2023.

Защитник французов Исайя Кординье набрал 19 очков при 6 из 8 с игры.

В активе Кординье также 5 подборов, 4 передачи и 1 перехват.

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