Георгиос Дедас: «Поначалу натурализация Уолкапа вызывала в Греции вопросы»

Греческий ассистент «Ритас» Георгиос Дедас вспомнил о первой реакции в стране на натурализацию американца Томаса Уолкапа, который удачно сыграл за национальную команду на ЧМ-2023.

«Наблюдая за тем, как сейчас играет Уолкап, все его хвалят и любят. Но когда было объявлено о его возможной натурализации, поначалу это казалось странным, потому что в Греции он играл совсем недолго.

Честно говоря, я не знаю, как работает натурализация, должен ли баскетболист отыграть определенный период в стране или нет. В Греции настороженно отнеслись к этому шагу. Считалось, что это было сделано только для того, чтобы представитель « » мог получить статус отечественного игрока. Некоторые люди сказали об это публично, предпочитая не держать свое мнение в тайне.

Я бы сказал, что таково было общее мнение. Однако мы должны согласиться, что Уолкап был лучшим игроком в сборной Греции на чемпионате мира», – поделился Дедас.

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