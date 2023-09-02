Владимир Гомельский: «Сборная Греции под руководством Итудиса прыгнула выше головы»

Известный комментатор и эксперт оценил работу главного тренера сборной Греции Димитриса Итудиса на ЧМ-2023.

Греки пробились во второй групповой этап, но после поражения от Литвы в пятницу потеряли шансы на четвертьфинал.

«Мне кажется, что сборная Греции под руководством Итудиса прыгнула выше головы, выйдя во второй групповой этап из сложной группы. Победа над Новой Зеландией далась очень большими усилиями. На матч с Литвой не хватило сил. Был бы в команде , результат мог бы быть иным.

Сейчас в Греции всего два опытных тренера – Итудис и Барцокас. У каждого свои плюсы и свои минусы. Греческая федерация баскетбола выбрала Итудиса. Ее право.

Критика Итудиса в ЦСКА? Критиковал я его за дело. То есть за ошибки, допущенные в управлении командой ЦСКА. А в данном случае, со сборной Греции, в которой нет Янниса Адетокумбо, Итудис действует очень удачно. Игра с Новой Зеландией – прекрасный пример», – написал Гомельский в своей конференции.

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