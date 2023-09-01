Симоне Фонтеккьо – о камбэке в матче с Сербией: «Это показывает сердце этой команды, волю к победе. Мы не сдаемся»

Теги сборная Италии сборная Сербии Симоне Фонтеккьо Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Атакующий защитник сборной Италии Симоне Фонтеккьо после победы над Сербией (78:76) рассказал, каким образом команде удалось перевернуть исход встречи в концовке третьей четверти.

«Мы очень рады этой победе. Проделали отличную работу как команда, особенно в третьей четверти, когда уступали в 16 очков. Мы не сдались.

Это просто показывает сердце этой команды, волю к победе. Просто не сдаемся. Нам все равно, что мы уступаем 16 очков. Нам не важно, насколько плохо у нас все получается. Мы просто продолжаем играть, продолжаем бороться до конца», – сказал Фонтеккьо.

Защитник итальянцев набрал 30 очков (11 из 15 с игры), 7 подборов, 3 передачи и 1 перехват за 33 минуты на площадке.

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