Луиджи Датоме: «Италия, конечно, не самая лучшая команда на чемпионате мира, но мы продолжаем верить»

Теги сборная Италии сборная Сербии Луиджи Датоме Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Ветеран сборной Италии Джиджи Датоме, который проводит свой последний турнир в карьере, после победы над Сербией (78:76) отметил, что вера в успех сыграла ключевую роль в возвращении в игру.

«Мы верили. Они были на высоте, но мы продолжали играть, продолжали бороться. Я горжусь этим составом.

Италия, конечно, не самая лучшая команда на чемпионате мира, но мы продолжаем верить. Это был хороший день для нас. Конечно, мы еще ничего не добились. Нам еще нужно обыграть Пуэрто-Рико в следующей игре. Надеюсь на результат, но сегодня мы празднуем», – заявил Датоме.

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