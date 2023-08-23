Хоккеист Евгений Аликин: «Симпатизирую Майклу Джордану с детства. «Последний танец» смотрел три раза»

Вратарь хоккейного клуба «Автомобилист» Евгений Аликин в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, почему является большим поклонником легенды « » и документального сериала «Последний танец».

— Расскажите про дизайн вашего шлема. Какой посыл закладывали в рисунок?

— Шлем я крашу раз в два года и подхожу к этому кропотливо. Нравится вкладывать смысл в рисунок. Дома коллекционирую все шлемы. Что касается этого сезона, то, когда я думал о цветах, пришла мысль о сериале «Последний танец». Лично я смотрел его три раза. После него хочется сразу на игру выходить, настолько он мотивирует. Плюс Джордану как спортсмену симпатизирую с детства. Поговорили с художником и пришли к такой концепции.

— Чем вам симпатичен Майкл Джордан?

— Его отношением и характером. Многие говорят, что как человек он сложный, но, насколько я знаю похожих людей, с таким характером и добиваются высот. Не просто так человек выиграл шесть чемпионских колец. Для этого нужны особая психология и мастерство.

— Какие-то правила Джордана почерпнули для себя и внесли в хоккей или жизнь?

— Из того, что показано в сериале, я мало что перенял для себя. Я сам по себе достаточно трудолюбивый: пораньше прийти на тренировку, подольше остаться. Ответственно отношусь к работе.

— В хоккее есть личности, сопоставимые с Джорданом, о которых можно снимать сериал?

— Тяжело сказать. Думаю, скоро снимут — у нас много звезд НХЛ или КХЛ. Несложно найти пример, которому нужно следовать молодым хоккеистам.

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