Айзейя Томас: «Майкл Джордан плакал каждый раз, когда ему прилетало»

Теги Майкл Джордан Чикаго Детройт Айзейя Томас НБА Баскетбол

Прославленный игрок НБА Айзейя Томас раскритиковал легендарного Майкла Джордана за то, что тот оказался не готов принять уровень борьбы, который навязывал «Детройт» соперникам из «Чикаго» во время противостояния команд в 80-х и 90-х.

«Пистонс» три года подряд останавливали «Буллс» в плей-офф, но в 1991 году чикагский клуб обыграл принципиального соперника со счетом 4-0 в серии на пути к первому чемпионскому титулу.

«Майкл Джордан, он плакал каждый раз, когда ему прилетало. Бежал в офис Дэвида Стерна, устраивал совещание по поводу борьбы, фолов, хотел изменить правила.

Я видел, как доставалось Джулиусу Ирвингу, видел, как прилетало Мэджику, видел, как били Берда. Меня тоже били. Всем доставалось, но вот мы вдруг должны менять правила, потому что Джордана тоже бьют?» - заявил Томас.

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9 комментариев

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Montenegro Serbian
Я сразу скажу знаю про баскет по вершкам и поэтому спрошу: а кто-то может подтвердиться, что Джордан там вечно куда-то бегал и призывал менять правила и вообще у него разве была репутация нытика или это наброс от Томаса?
Вроде все видео что я смотрел про Джордана, производили впечатление что он довольно меланхоличный, спокойной и уверенный в себе чувак, а Айзия рисует его истеричкой.

Кто прав?
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jason82
Задолбал он гнать уже!
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Evincive
Тони Сопрано говорил, что нет ничего хуже разговоров «А помните, когда?». Но все большое видится на расстоянии. «Детройт»-89 был Командой с большой буквы. Они-таки свергли с трона и забили последний гвоздь в гроб эры Абдул-Джаббара, ценой череды пирровых побед для «Селтикс» измотали и эту династию. Они предотвратили преждевременное доминирование Майкла и «Чикаго». Кто знает, стал ли бы Джордан тем, кем он в итоге стал, если бы его по молодости на регулярной основе не впечатывали мордой в паркет при каждом удобном случае, закаляя, таким образом, его тело и дух.
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0ptimus.
Если честно, он уже достал ныть какой Майкл нытик!!!
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Ratmir90
Уважаю Томаса как игрока, но он странный, говорит Джордан его терпеть не может и сам показывает почему, просто бы угомонился, а он продолжает Джордан то, Джордан это, конечно Джордануэто не нравится, зачем потом удивляться
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