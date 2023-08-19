Айзейя Томас: «Майкл Джордан плакал каждый раз, когда ему прилетало»

Прославленный игрок НБА Айзейя Томас раскритиковал легендарного за то, что тот оказался не готов принять уровень борьбы, который навязывал « » соперникам из « » во время противостояния команд в 80-х и 90-х.

«Пистонс» три года подряд останавливали «Буллс» в плей-офф, но в 1991 году чикагский клуб обыграл принципиального соперника со счетом 4-0 в серии на пути к первому чемпионскому титулу.

«Майкл Джордан, он плакал каждый раз, когда ему прилетало. Бежал в офис Дэвида Стерна, устраивал совещание по поводу борьбы, фолов, хотел изменить правила.

Я видел, как доставалось Джулиусу Ирвингу, видел, как прилетало Мэджику, видел, как били Берда. Меня тоже били. Всем доставалось, но вот мы вдруг должны менять правила, потому что Джордана тоже бьют?» - заявил Томас.

Самый вирусный эксперимент начала ютуба – подсчет баскетбольных передач. Так выявили ограниченность когнитивных функций

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»