Айзейя Томас: «Майкл Джордан плакал каждый раз, когда ему прилетало»
Прославленный игрок НБА Айзейя Томас раскритиковал легендарного Майкла Джордана за то, что тот оказался не готов принять уровень борьбы, который навязывал «Детройт» соперникам из «Чикаго» во время противостояния команд в 80-х и 90-х.
«Пистонс» три года подряд останавливали «Буллс» в плей-офф, но в 1991 году чикагский клуб обыграл принципиального соперника со счетом 4-0 в серии на пути к первому чемпионскому титулу.
«Майкл Джордан, он плакал каждый раз, когда ему прилетало. Бежал в офис Дэвида Стерна, устраивал совещание по поводу борьбы, фолов, хотел изменить правила.
Я видел, как доставалось Джулиусу Ирвингу, видел, как прилетало Мэджику, видел, как били Берда. Меня тоже били. Всем доставалось, но вот мы вдруг должны менять правила, потому что Джордана тоже бьют?» - заявил Томас.
Самый вирусный эксперимент начала ютуба – подсчет баскетбольных передач. Так выявили ограниченность когнитивных функций
«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»
Вроде все видео что я смотрел про Джордана, производили впечатление что он довольно меланхоличный, спокойной и уверенный в себе чувак, а Айзия рисует его истеричкой.
Кто прав?