Стив Керр о форме Ингрэма: «Пока у него ничего не получается, но скоро это изменится»

Теги сборная США Стив Керр Брэндон Ингрэм Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной США и «Голден Стэйт» Стив Керр не беспокоится по поводу неудачных выступлений легкого форварда Брэндона Ингрэма («Новый Орлеан»).

«Пока у Ингрэма ничего не получается. У него было не так много возможностей показать себя, но, думаю, скоро это изменится. Его время придет.

Я понял, что [в европейском баскетболе] каждый матч сияет кто-то новый», – заявил Керр в интервью The Athletic.

В последних трех встречах Ингрэм набрал 3, 2 и 5 очков соответственно.

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1 комментарий

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MrFrost
Керр, у тебя дисбаланс в пятёрках. Я бы мешанул 1ю и 2ю пятёрки и тогда будет пободрее. Да, пока, и этого хватает, но на выбывание могут быть проблемы.
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