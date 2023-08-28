Стив Керр о форме Ингрэма: «Пока у него ничего не получается, но скоро это изменится»
Главный тренер сборной США и «Голден Стэйт» Стив Керр не беспокоится по поводу неудачных выступлений легкого форварда Брэндона Ингрэма («Новый Орлеан»).
«Пока у Ингрэма ничего не получается. У него было не так много возможностей показать себя, но, думаю, скоро это изменится. Его время придет.
Я понял, что [в европейском баскетболе] каждый матч сияет кто-то новый», – заявил Керр в интервью The Athletic.
В последних трех встречах Ингрэм набрал 3, 2 и 5 очков соответственно.
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