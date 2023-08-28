Стив Керр о форме Ингрэма: «Пока у него ничего не получается, но скоро это изменится»

Главный тренер сборной США и «Голден Стэйт» не беспокоится по поводу неудачных выступлений легкого форварда («Новый Орлеан»).

«Пока у Ингрэма ничего не получается. У него было не так много возможностей показать себя, но, думаю, скоро это изменится. Его время придет.

Я понял, что [в европейском баскетболе] каждый матч сияет кто-то новый», – заявил Керр в интервью The Athletic.

В последних трех встречах Ингрэм набрал 3, 2 и 5 очков соответственно.

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