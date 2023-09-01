Стив Керр о Халибертоне: «Квотербек с фирменной передачей двумя руками от груди. Уникальный игрок»

Теги сборная США Стив Керр сборная Черногории Чемпионат мира по баскетболу 2023 Тайриз Халибертон Баскетбол

Главный тренер сборной США Стив Керр высоко отозвался о разыгрывающем команды Тайризе Халибертоне после победы над Черногорией (85:73), сравнив его с квотербеком в американском футболе.

«Он похож на квотербека, который находит пять разных ресиверов, а затем, если торопиться не стоит, он просто подгадывает лучший момент для своей фирменной передачи двумя руками от груди.

Уникальный игрок, за ним приятно наблюдать, и, понятно, он очень эффективен», – сказал тренер ESPN.

Халибертон отметился 10 очками, 6 передачами и двумя перехватами при 4 из 8 с игры.

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