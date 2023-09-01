Стив Керр о Халибертоне: «Квотербек с фирменной передачей двумя руками от груди. Уникальный игрок»
Главный тренер сборной США Стив Керр высоко отозвался о разыгрывающем команды Тайризе Халибертоне после победы над Черногорией (85:73), сравнив его с квотербеком в американском футболе.
«Он похож на квотербека, который находит пять разных ресиверов, а затем, если торопиться не стоит, он просто подгадывает лучший момент для своей фирменной передачи двумя руками от груди.
Уникальный игрок, за ним приятно наблюдать, и, понятно, он очень эффективен», – сказал тренер ESPN.
Халибертон отметился 10 очками, 6 передачами и двумя перехватами при 4 из 8 с игры.
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