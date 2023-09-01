Стив Керр о победе над Черногорией: «Надо пройти через опыт, когда игра идет в напряжении, каждое владение имеет значение – и именно в этом случае ты прогрессируешь»

Главный тренер сборной США Стив Керр после победы над Черногорией (85:73) отметил важность близких матчей для прогресса команды.

«Думаю, что именно в такой игре ты становишься лучше, а не в 40-очковой победе. Потому что ты должен почувствовать это, должен пройти через опыт, когда игра идет в напряжении, каждое владение имеет значение – и именно в этом случае ты прогрессируешь.

Мне понравилось, как наши парни завершили встречу», – сказал Керр ESPN.

Самым результативным игроком в составе США стал Энтони Эдвардс с 17 очками, которые он набрал исключительно во второй половине матча.

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