Литва и Черногория вышли во второй раунд чемпионата мира

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Сборная Литвы одержала крупную победу над Мексикой (96:66) и обеспечила себе путевку во второй раунд чемпионата мира-2023.

Рокас Йокубайтис и Йонас Валанчюнас набрали по 15 очков каждый, Миндаугас Кузминскас добавил 14 очков. Габриэль Хирон с 13 очками стал лучшим бомбардиром в составе сборной Мексики.

К большому перерыву преимущество Литвы составляло почти 20 очков (53:34).

По итогам сегодняшних матчей в группе D Литва и Черногория обеспечили себе выход во второй раунд турнира. Показатели обеих команд – 2-0. В заключительном матче первого раунда они поборются между собой за первое место в группе.

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