Рокас Йокубайтис: «Будет здорово сыграть против сборной США»

Теги Шарунас Ясикявичюс Барселона сборная Литвы сборная США Чемпионат мира по баскетболу 2023 Рокас Йокубайтис Баскетбол

Разыгрывающий сборной Литвы и «Барселоны» Рокас Йокубайтис заявил, что ему будет интересно попробовать свои силы в соперничестве со сборной США, которая может стать оппонентом литовцев в решающей стадии чемпионата мира-2023.

«Мне нравится представлять Литву на чемпионате мира в качестве основного разыгрывающего. У меня больше ответственности, но я люблю эту игру, наслаждаюсь баскетболом. Когда играешь за «Барселону», то сталкиваешься с давлением, но выступление под руководством Шарунаса Ясикявичюса многое мне дало.

США? Все знают турнирные расклады и понимают, кто может стать нашим соперником. Будет здорово сыграть против сборной США», – сказал Йокубайтис.

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