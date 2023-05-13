Костас Слукас: «Томас Уолкап заслужил приз лучшему по игре в защите»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Реал Костас Слукас Эди Тавареш Томас Уолкап Баскетбол

Разыгрывающий «Олимпиакоса» Костас Слукас считает, что награда лучшему по игре в защите в этом сезоне Евролиги должна была достаться его партнеру по команде защитнику Томасу Уолкапу, а не центровому «Реала» Эди Таварешу.

«При всем уважении к Евролиге и великолепному игроку, который уже много лет доминирует в лиге, Валтеру Таварешу, на мой взгляд, Томас Уолкап заслужил приз лучшему по игре в защите в этом сезоне.

Несмотря на его небольшие габариты по сравнению с Валтером, он создавал проблемы каждому сопернику, внес огромный вклад и помог нашей команде занять 1-е место», – написал Слукас в соцсети.

«Он тоже заслуживает награды, но цифры не лгут», – ответил Тавареш.

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