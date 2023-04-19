Томас Уолкап получил греческий паспорт и может сыграть за сборную на ЧМ-2023

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос сборная Греции чемпионат Греции Томас Уолкап ЧМ-2023 Тайлер Дорси Баскетбол

Защитник «Олимпиакоса» Томас Уолкап официально получил греческое гражданство.

Уолкап намерен сыграть за сборную Греции на предстоящем чемпионате мира.

Если Уолкап присоединится к национальной команде, то Тайлер Дорси не сможет сыграть, так как ФИБА допускает в сборные только одного натурализованного игрока.

Уолкап пополнил состав «Олимпиакоса» летом 2021 года. На прошлой неделе американец подписал с греческим грандом продление контракта на 4 года.

30-летний Уолкап в среднем набирает по 7,9 очка, 2,8 подбора и 5,9 передачи в 34 матчах Евролиги текущего сезона.

А почему Зайон косолапит?

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