Томас Уолкап получил греческий паспорт и может сыграть за сборную на ЧМ-2023

Защитник «Олимпиакоса» Томас Уолкап официально получил греческое гражданство.

Уолкап намерен сыграть за сборную Греции на предстоящем чемпионате мира.

Если Уолкап присоединится к национальной команде, то не сможет сыграть, так как ФИБА допускает в сборные только одного натурализованного игрока.

Уолкап пополнил состав « » летом 2021 года. На прошлой неделе американец подписал с греческим грандом продление контракта на 4 года.

30-летний Уолкап в среднем набирает по 7,9 очка, 2,8 подбора и 5,9 передачи в 34 матчах текущего сезона.

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