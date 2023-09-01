Казис Максвитис: «В составе сборной Греции выделю Томаса Уолкапа»

Главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис назвал игрока, которого наиболее опасается в составе сегодняшнего соперника по второму этапу ЧМ-2023 команды Греции

По мнению Максвитиса, ключевым баскетболистом в греческой сборной выступает разыгрывающий Томас Уолкап.

«В составе сборной Греции выделю Томаса Уолкапа. Он здорово отрабатывает в защите, контролирует игру, умеет успокоить товарищей по команде.

Мы хорошо знакомы с ним. Он играл в Литве за «Жальгирис». Отношусь к нему с большим уважением», – заявил Максвитис.

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ

Карл-Энтони Таунс вывел Доминикану во второй раунд. Для него ЧМ – важнейший турнир в память о матери