Казис Максвитис: «В составе сборной Греции выделю Томаса Уолкапа»

Теги сборная Греции сборная Литвы Казис Максвитис Томас Уолкап Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис назвал игрока, которого наиболее опасается в составе сегодняшнего соперника по второму этапу ЧМ-2023 команды Греции

По мнению Максвитиса, ключевым баскетболистом в греческой сборной выступает разыгрывающий Томас Уолкап.

«В составе сборной Греции выделю Томаса Уолкапа. Он здорово отрабатывает в защите, контролирует игру, умеет успокоить товарищей по команде.

Мы хорошо знакомы с ним. Он играл в Литве за «Жальгирис». Отношусь к нему с большим уважением», – заявил Максвитис.

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