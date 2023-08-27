Стив Керр: «Ожидаем, что Греция будет лучше, чем неделю назад»

Главный тренер сборной США Стив Керр поделился ожиданиями от встречи со сборной Греции на чемпионате мира-2023.

«Мы ожидаем, что Греция будет лучше, чем неделю назад. Знаю, что у них была травма (Динос Митоглу пропустит турнир – прим.). После первой четверти они стали играть намного лучше, думаю, что они выйдут с большей уверенностью, чем в прошлый раз. Мы должны быть готовы к этому.

Во второй половине они доставили нам некоторые проблемы, сделали пару хороших рывков. Они очень сильны физически, и их хорошо тренируют, так что мы готовы к тяжелой борьбе», – сказал Керр.

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