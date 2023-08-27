Стив Керр: «Ожидаем, что Греция будет лучше, чем неделю назад»

Теги сборная Греции сборная США Стив Керр Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной США Стив Керр поделился ожиданиями от встречи со сборной Греции на чемпионате мира-2023.

«Мы ожидаем, что Греция будет лучше, чем неделю назад. Знаю, что у них была травма (Динос Митоглу пропустит турнир – прим.). После первой четверти они стали играть намного лучше, думаю, что они выйдут с большей уверенностью, чем в прошлый раз. Мы должны быть готовы к этому.

Во второй половине они доставили нам некоторые проблемы, сделали пару хороших рывков. Они очень сильны физически, и их хорошо тренируют, так что мы готовы к тяжелой борьбе», – сказал Керр.

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