Стив Керр: «Нынешняя команда США в чем-то похожа на сборную, которая выступала в 2019 году»

Главный тренер сборной США Стив Керр рассказал о разнице и сходствах между американскими командами 2019 и 2023 года.

В 2019-м США финишировали на чемпионате мира на 7-м месте, Керр тогда был помощником главного тренера Грегга Поповича.

«Мы имели дело с травмами, повреждение у очень навредило нам на том турнире.

Нынешняя команда в чем-то похожа на ту сборную. В 2019 году у нас тоже был молодой состав. Джейсон Татум и Джейлен Браун, для них тогда все начиналось. При этом имелись и несколько ветеранов: Харрисон Барнс и Брук Лопес... Мэйсон Плампли. У нас был неплохой подбор игроков, но все команды так или иначе отличаются друг от друга. Нынешний состав более заточен под комбинационный баскетбол, а четыре года назад у нас было больше ребят, которые могли набирать очки за счет индивидуальных действий. Но что действительно уникально для сборной США, так это то, что у нас каждый раз появляется новая команда.

Хотя преемственность состава – это проблема для многих команд, не только для нас, особенно сейчас, когда чемпионат мира и Олимпийские игры следуют друг за другом. Многие звезды не играют, так что мы не единственная сборная, у которой сменился состав. Тренировать такую команду – вызов», – заявил Керр.

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