Луиджи Датоме: «Никогда не говори «никогда», но я чувствую, что не стану тренером»

Форвард сборной Италии Луиджи Датоме, который завершит карьеру по окончании чемпионата мира-2023, признался, что не намерен становиться тренером в будущем.

«Это единственное, что я точно не буду делать.

Не буду заниматься тренерской работой, потому что знаю, что это очень тяжело. У меня были замечательные тренеры, и я знаю, насколько это трудно.

Попробую научиться чему-нибудь другому. Конечно, никогда не говори «никогда», но я чувствую, что не стану тренером», – сказал 35-летний Датоме.

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