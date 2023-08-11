Луиджи Датоме: «Никогда не говори «никогда», но я чувствую, что не стану тренером»

Теги Turkish Airlines EuroLeague сборная Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Луиджи Датоме Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной Италии Луиджи Датоме, который завершит карьеру по окончании чемпионата мира-2023, признался, что не намерен становиться тренером в будущем.

«Это единственное, что я точно не буду делать.

Не буду заниматься тренерской работой, потому что знаю, что это очень тяжело. У меня были замечательные тренеры, и я знаю, насколько это трудно.

Попробую научиться чему-нибудь другому. Конечно, никогда не говори «никогда», но я чувствую, что не стану тренером», – сказал 35-летний Датоме.

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