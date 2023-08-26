Филип Петрушев пропустил вторую половину матча против Китая из-за травмы

Теги травмы сборная Китая сборная Сербии Светислав Пешич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Филип Петрушев Баскетбол

Тяжелый форвард сборной Сербии Филип Петрушев не вышел на площадку во второй половине матча чемпионата мира против Китая (105:63) из-за небольшого растяжения связок запястья.

Главный тренер команды Светислав Пешич после матча отметил, что у него нет опасений по поводу дальнейшего участия новичка «Филадельфии» в турнире.

«Он мог сыграть во второй половине, но в этом не было необходимости, мы не захотели рисковать. Не вижу никакой причины, почему он должен пропустить следующий матч», – сказал тренер.

За 5 минут на паркете Петрушев набрал 8 очков и сделал 2 подбора.

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