Филип Петрушев пропустил вторую половину матча против Китая из-за травмы

Тяжелый форвард сборной Сербии Филип Петрушев не вышел на площадку во второй половине матча чемпионата мира против Китая (105:63) из-за небольшого растяжения связок запястья.

Главный тренер команды после матча отметил, что у него нет опасений по поводу дальнейшего участия новичка «Филадельфии» в турнире.

«Он мог сыграть во второй половине, но в этом не было необходимости, мы не захотели рисковать. Не вижу никакой причины, почему он должен пропустить следующий матч», – сказал тренер.

За 5 минут на паркете Петрушев набрал 8 очков и сделал 2 подбора.

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