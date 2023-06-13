Светислав Пешич: «Никола Йокич – в числе кандидатов в сборную Сербии»

Теги Денвер сборная Сербии НБА Светислав Пешич Никола Йокич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич заявил, что центровой «Денвера» Никола Йокич включен в расширенный состав национальной команды для участия в чемпионате мира.

«Йокич – в списке кандидатов.

Еще не все завершили сезон. «Партизан» и «Црвена Звезда», где у нас семь-восемь потенциальных игроков сборной, только что вышли в финальную серию Адриатической лиги.

В Турции тоже начинается финал, где играет Василие Мицич, а «Барселона» с Николой Калиничем в полуфинале. Всем членам сборной известен план и программа, им нужно просто закончить клубный сезон без серьезных травм», – сказал Пешич.

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GodAbsentWarrior
Ну да, этот парень достаточно хорош для расширенного списка сборной.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Кстати, не удивлюсь, если откажется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Йокич попал в расширенный список? Надеюсь он там под первым номером идёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cursed
Парень хороший прогресс выдал, думаю получит минут даже не в мусорное время
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Swhat
Ответ GodAbsentWarrior
Ну да, этот парень достаточно хорош для расширенного списка сборной.
Так Йокич устал, длинный сезон. Может отказаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий