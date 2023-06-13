Светислав Пешич: «Никола Йокич – в числе кандидатов в сборную Сербии»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич заявил, что центровой « » включен в расширенный состав национальной команды для участия в чемпионате мира.

«Йокич – в списке кандидатов.

Еще не все завершили сезон. «Партизан» и «Црвена Звезда», где у нас семь-восемь потенциальных игроков сборной, только что вышли в финальную серию Адриатической лиги.

В Турции тоже начинается финал, где играет Василие Мицич, а «Барселона» с Николой Калиничем в полуфинале. Всем членам сборной известен план и программа, им нужно просто закончить клубный сезон без серьезных травм», – сказал Пешич.

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете