Светислав Пешич: «На данный момент не планируем приглашать иностранцев в сборную Сербии»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич заявил, что на сегодняшний день команде не требуются натурализованные игроки.

«На данный момент не планируем приглашать иностранцев.

Если я приглашу , то мне также придется пригласить кого-то из «Црвены Звезды», чтобы не было конфликта», – пошутил тренер.

«На данный момент не вижу необходимости в усилении сборной при помощи легионеров. Надеюсь, нам не понадобятся иностранцы в сборной, но не исключаю, что это произойдет в будущем», – отметил Пешич.

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