Светислав Пешич: «На данный момент не планируем приглашать иностранцев в сборную Сербии»

Теги сборная Сербии Светислав Пешич Кевин Пантер Баскетбол

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич заявил, что на сегодняшний день команде не требуются натурализованные игроки.

«На данный момент не планируем приглашать иностранцев.

Если я приглашу Кевина Пантера, то мне также придется пригласить кого-то из «Црвены Звезды», чтобы не было конфликта», – пошутил тренер.

«На данный момент не вижу необходимости в усилении сборной при помощи легионеров. Надеюсь, нам не понадобятся иностранцы в сборной, но не исключаю, что это произойдет в будущем», – отметил Пешич.

Главный фаворит вылетел с Евробаскета. Йокич был в порядке, но сербов снесли эмоциональным торнадо имени Джанмарко Поццекко

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