Светислав Пешич: «На данный момент не планируем приглашать иностранцев в сборную Сербии»
Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич заявил, что на сегодняшний день команде не требуются натурализованные игроки.
«На данный момент не планируем приглашать иностранцев.
Если я приглашу Кевина Пантера, то мне также придется пригласить кого-то из «Црвены Звезды», чтобы не было конфликта», – пошутил тренер.
«На данный момент не вижу необходимости в усилении сборной при помощи легионеров. Надеюсь, нам не понадобятся иностранцы в сборной, но не исключаю, что это произойдет в будущем», – отметил Пешич.
Главный фаворит вылетел с Евробаскета. Йокич был в порядке, но сербов снесли эмоциональным торнадо имени Джанмарко Поццекко
Комментарии