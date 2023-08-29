«Уралмаш» подписал Максима Прощенко

Теги переходы Единая лига ВТБ Уралмаш Максим Прощенко Баскетбол

Дебютант Единой лиги ВТБ «Уралмаш» объявил о подписании контракта с форвардом Максимом Прощенко (26 лет, 208 см).

Экс-игрок Суперлиги стал шестым новобранцем клуба из Екатеринбурга после Гарретта Невелса, Джоша Перкинса, Тайрелла Нельсона, Чеда Брауна и Ивана Пынько.

Прощенко хорошо знаком главному тренеру «Уралмаша» Милошу Павичевичу, форвард играл под его руководством за «Купол-Родники» в сезоне-20/21.

Прошлый сезон Прощенко провел в составе «Барнаула», где отыграл 28 матчей и 25 раз выходил в стартовой пятерке. Средняя статистика: 27 минут, 8,1 очка, 4,2 подбора.

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