«Уралмаш» подписал Максима Прощенко

Дебютант Единой лиги ВТБ « » объявил о подписании контракта с форвардом Максимом Прощенко (26 лет, 208 см).

Экс-игрок Суперлиги стал шестым новобранцем клуба из Екатеринбурга после Гарретта Невелса, Джоша Перкинса, Тайрелла Нельсона, Чеда Брауна и Ивана Пынько.

Прощенко хорошо знаком главному тренеру «Уралмаша» Милошу Павичевичу, форвард играл под его руководством за «Купол-Родники» в сезоне-20/21.

Прошлый сезон Прощенко провел в составе «Барнаула», где отыграл 28 матчей и 25 раз выходил в стартовой пятерке. Средняя статистика: 27 минут, 8,1 очка, 4,2 подбора.

Франция быстро вылетела с ЧМ – это сенсация. Говорят, виноваты санкции против тех, кто играет в России

Дэвид Блатт тоже на ЧМ! Даже с рассеянным склерозом помогает Канаде удивлять

Поражение США Леброна и Кармело от Греции в 2006-м не только сенсация, но и один из главных уроков в истории баскетбола