«Уралмаш» подпишет контракт с Максимом Прощенко
Дебютант Лиги ВТБ «Уралмаш» подпишет контракт с форвардом Максимом Прощенко (26 лет, 208 см).
Как сообщает телеграм-канал «Перехват», Прощенко побывал на просмотре в «Уралмаше» и впечатлил тренерский штаб.
Экс-игрок Суперлиги станет шестым новобранцем клуба из Екатеринбурга после Гарретта Невелса, Джоша Перкинса, Тайрелла Нельсона, Чеда Брауна и Ивана Пынько.
Прощенко хорошо знаком главному тренеру «Уралмаша» Милошу Павичевичу, форвард играл под его руководством за «Купол-Родники» в сезоне-20/21.
Прошлый сезон Прощенко провел в составе «Барнаула», где отыграл 28 матчей и 25 раз выходил в стартовой пятерке. Средняя статистика: 27 минут, 8,1 очка, 4,2 подбора.
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