ЦСКА снова обыграл «Парму» в товарищеском матче

Московский ЦСКА обыграл «Парму» во втором в товарищеском матче – 72:61.

В первой встрече между командами армейцы первенствовали со счетом 110:71.

Товарищеский матч

ЦСКА – Парма – 72:61 (17:19, 17:18, 17:13, 21:11)

ЦСКА: Джекири (11 + 5 подборов), Тримбл (8), Ухов (3), Астапкович (15 + 6 подборов), М’Бай (16 + 5 подборов) – старт; Михайловский (0), Уэйр (3), Руженцев (9), Жан-Шарль (7 + 7 подборов), Карданахишвили (н/в), Гафуров (0), Курбанов (4).

ПАРМА: Брайс (13 + 7 подборов), Перевалов (10), Риз (5 + 5 передач), Халтурин (6 + 5 подборов), Чебуркин (8) – старт; Свинин (н/в), Абдулбасиров (6 + 5 подборов), Морозов (2), Платунов (9), Тучков (2), Фирсов (н/в), Егоров (0).

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