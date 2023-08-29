УНИКС обыграл «Самару» в первом предсезонном матче. Лабери и Рейнольдс набрали 63 очка на двоих
Казанский УНИКС обыграл «Самару» в первом предсезонном матче.
Казанцы выдали 50% реализации дальних бросков (11/22) и 61% попаданий со средней и ближней дистанции (20/33).
Товарищеский матч
Казань
УНИКС – Самара – 91:77 (24:20, 24:21, 15:21, 28:15)
УНИКС: Лабери (33 + 6 подборов + 2 блок-шота), Рейнольдс (30), Бако (10 + 2 блок-шота), Кулагин (7 + 9 передач + 5 подборов), Зайцев (4), Лазарев (4), Димитриевич (3 + 6 передач).
В среду, 30 августа, в 16:00 команды проведут повторную встречу.
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