Латвия отыгралась с «-11» в 4-й четверти матча против Испании на ЧМ-2023

Теги сборная Испании видео сборная Латвии Давис Бертанс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Сборная Латвии победила действующих чемпионов мира команду Испании в первом матче второго группового этапа ЧМ-2023 – 74:69.

Латвия отыгралась с «-11» в четвертой четверти, которую выиграла с разгромным счетом 27:11.

Давис Бертанс из «Оклахомы» стал самым результативным игроком матча, набрав 16 очков и 3 подбора за 34 минуты.

Благодаря победе латыши сравнялись с испанцам в турнирной таблице, у обеих сборных результат 3-1.

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9 комментариев

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nata shima
Латвия это конечно что-то фантастическое... проигрывать по -12 педер четвертой четвертью Французам,а потом Испанцам и не расклеиться и победить... Я такого в вообще в своей истории баскетбола не видел не разу...
Но в принципе,это мы сейчас видим Латвию их вторым составом, но я посмотрел вчер,как они играли в квалификации и там был Порзингис,Стрелнекс и Ломажшс, то там они Туркам не слабым к слову 110 очков накидали и выглядели,как Канада на этом ЧМ. Так что это не такая уж и сенсация и команда и тренер там и вправду есть. Главное что бы не сработало НАШЕ проклятие. Главное не обос&&ться в Израиле... )))) Удачи против Кабокио Puishi!!!
+24
-2
+22
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Сергей
А.Кожевников:" Я, конечно, в баскетболе не очень, но не надо иметь особо ума, чтобы не понимать- без России и Белоруссии этот чемпионат превратился в Первенство Птицефабрики. А латыши пользуются плодами участия в Лиге ВТБ. Тимма, Стрелниекс, Бертанс- всех их мы в России воспитали. То, что они сегодня не играли, только подчёркивает силу Лиги ВТБ, а ещё раньше мы выростили для них Багатскиса и Камбалу, которые передают бесценный опыт, приобритённый в России за наши кровные рубли. Но, ещё раз повторю, без России и Белоруссии не вижу смысла смотреть это шапито"
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Eskender
Испанцы были просто бесподобны в клатче.
При -3 за 10 сек. до конца №8 не стал бросать треху и искать свободного партнера на дуге, а лихо ворвался в краску, бросил, промазал и толкнул латыша в спину... Наверное, у испанцев были еще какие-то оригинальные идеи, но латыш попал штрафные и игра неожиданно закончилась...
+8
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Erw Romm
Может кто не знает, но в 1935. году сборная Латвии стала 1-ым чемпионом европы по баскетболу ... это ещё до оккупации СССР.
+17
-10
+7
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privet100
Ребята просто красавцы! Даже как человек далёкий от баскетбола, было понятно, что это очень крутой камбэк. Было бы интересно, если Порзингис был в составе.
+8
-2
+6
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albert_lucky
Ответ privet100
Ребята просто красавцы! Даже как человек далёкий от баскетбола, было понятно, что это очень крутой камбэк. Было бы интересно, если Порзингис был в составе.
Если бы, да кабы, не факт, что с ним получилось бы лучше, могло быть хуже - этого не узнать.
+3
0
+3
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