Латвия отыгралась с «-11» в 4-й четверти матча против Испании на ЧМ-2023
Сборная Латвии победила действующих чемпионов мира команду Испании в первом матче второго группового этапа ЧМ-2023 – 74:69.
Латвия отыгралась с «-11» в четвертой четверти, которую выиграла с разгромным счетом 27:11.
Давис Бертанс из «Оклахомы» стал самым результативным игроком матча, набрав 16 очков и 3 подбора за 34 минуты.
Благодаря победе латыши сравнялись с испанцам в турнирной таблице, у обеих сборных результат 3-1.
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Но в принципе,это мы сейчас видим Латвию их вторым составом, но я посмотрел вчер,как они играли в квалификации и там был Порзингис,Стрелнекс и Ломажшс, то там они Туркам не слабым к слову 110 очков накидали и выглядели,как Канада на этом ЧМ. Так что это не такая уж и сенсация и команда и тренер там и вправду есть. Главное что бы не сработало НАШЕ проклятие. Главное не обос&&ться в Израиле... )))) Удачи против Кабокио Puishi!!!
При -3 за 10 сек. до конца №8 не стал бросать треху и искать свободного партнера на дуге, а лихо ворвался в краску, бросил, промазал и толкнул латыша в спину... Наверное, у испанцев были еще какие-то оригинальные идеи, но латыш попал штрафные и игра неожиданно закончилась...