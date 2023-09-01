Сборная Латвии победила действующих чемпионов мира команду Испании в первом матче второго группового этапа ЧМ-2023 – 74:69.

Латвия отыгралась с «-11» в четвертой четверти, которую выиграла с разгромным счетом 27:11.

из «Оклахомы» стал самым результативным игроком матча, набрав 16 очков и 3 подбора за 34 минуты.

Благодаря победе латыши сравнялись с испанцам в турнирной таблице, у обеих сборных результат 3-1.

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