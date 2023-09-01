Мо Вагнер набрал 14 очков, 6 подборов и 5 передач, Германия выиграла у Грузии

Сборная Германии обыграла команду Грузии в стартовом матче второго группового этапа ЧМ-2023 со счетом 100:73.

Форвард немецкой сборной записал на свой счет 14 очков, 6 подборов и 5 передач за 20 минут на площадке.

Вагнер реализовал 4 из 7 с игры и обошелся без потерь.

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