Италия одолела Сербию на ЧМ-2023, отыгравшись с «-16» в третьей четверти

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Сборная Италии одолела команду Сербии в стартовом матче второго группового этапа на ЧМ-2023 – 78:76.

Италия отыгралась с «-16» (44:60) в третьей четверти, которая началась с рывка сербов 18:4. Команда Джанмарко Поццекко ответила под занавес 10-минутки – ускорение 15:2 и 59:62 на табло.

Симоне Фонтеккьо за 33 секунды до финальной сирены стал автором решающего попадания.

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3 комментария

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Sonder
не уважили пожилого джиджи в концовке третьей
+2
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+2
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Сибирский литовец
Проклятие какое-то . Поццекко , напоминающий эксцентричного шута , там не менее добивается успеха . С сербами уже в 3 раз .
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