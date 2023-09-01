Сборная Италии одолела команду Сербии в стартовом матче второго группового этапа на ЧМ-2023 – 78:76.

Италия отыгралась с «-16» (44:60) в третьей четверти, которая началась с рывка сербов 18:4. Команда Джанмарко ответила под занавес 10-минутки – ускорение 15:2 и 59:62 на табло.

за 33 секунды до финальной сирены стал автором решающего попадания.

«Это моя ошибка, что я не поехал в сборную». Никита Михайловский вспоминает время в Австралии

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ