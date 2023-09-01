Симоне Фонтеккьо набрал 30 очков и 7 подборов в победной игре с Сербией

Сборная Италии одолела команду Сербии в стартовом матче второго группового этапа на ЧМ-2023 – 78:76.

Защитник итальянцев набрал 30 очков (11 из 15 с игры), 7 подборов, 3 передачи и 1 перехват за 33 минуты на площадке.

За 33 секунды до финальной сирены Фонтеккьо стал автором решающего попадания.

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