Симоне Фонтеккьо набрал 30 очков и 7 подборов в победной игре с Сербией

Теги сборная Италии сборная Сербии видео Симоне Фонтеккьо Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Сборная Италии одолела команду Сербии в стартовом матче второго группового этапа на ЧМ-2023 – 78:76.

Защитник итальянцев Симоне Фонтеккьо набрал 30 очков (11 из 15 с игры), 7 подборов, 3 передачи и 1 перехват за 33 минуты на площадке.

За 33 секунды до финальной сирены Фонтеккьо стал автором решающего попадания.

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cosstigan
хороший игрок, жаль в Юте мало шансов ему дают, крепкий и неплохо бросает со средней...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий