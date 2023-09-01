Джейсон Стод присоединится к офису «Голден Стэйт»
Офис «Голден Стэйт» пополнит скаут Джейсон Стод.
Специалист переходит в калифорнийский клуб из «Вашингтона».
Стод ранее работал скаутом в «Хьюстоне», видеокоординатором в «Милуоки», а также ассистентом тренера в «Финиксе» и «Портленде».
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