Джейсон Стод присоединится к офису «Голден Стэйт»

Офис « » пополнит скаут Джейсон Стод.

Специалист переходит в калифорнийский клуб из « ».

Стод ранее работал скаутом в «Хьюстоне», видеокоординатором в «Милуоки», а также ассистентом тренера в «Финиксе» и «Портленде».

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