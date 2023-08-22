Скал Лабиссьер и «Сакраменто» подпишут частично гарантированный контракт

Центровой Скал Лабиссьер (27 лет, 208 см) и « » договорились о подписании 1-летнего частично гарантированного контракта.

Лабиссьер – 28-й номер драфта НБА 2016 года, он был выбран «Сакраменто». Первые три года карьеры провел в «Кингз», в сезоне-19/20 поиграл за «Портленд», после чего покинул лигу.

Последние годы Скал провел в Мексике, Пуэрто-Рико и G-лиге НБА.

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