Скал Лабиссьер и «Сакраменто» подпишут частично гарантированный контракт

Теги переходы Сакраменто НБА Скал Лабиссьер Баскетбол

Центровой Скал Лабиссьер (27 лет, 208 см) и «Сакраменто» договорились о подписании 1-летнего частично гарантированного контракта.

Лабиссьер – 28-й номер драфта НБА 2016 года, он был выбран «Сакраменто». Первые три года карьеры провел в «Кингз», в сезоне-19/20 поиграл за «Портленд», после чего покинул лигу.

Последние годы Скал провел в Мексике, Пуэрто-Рико и G-лиге НБА.

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«Победы – это хорошо, мы для этого работаем. Но это не самоцель. Развитие россиян – вот цель». Что ждать от нового сезона МБА

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