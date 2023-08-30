Владелец « » назвал аспект работы с клубом НБА, который является для него самым непростым.

«Когда ты владелец клуба, самое сложное – это назначение тренера.

Это самое сложное, ничто другое даже рядом на стоит», – заявил Кьюбан.

За 23 года при Кьюбане в «Мэверикс» сменились четыре главных тренера. руководил техасцами с 2008 по 2021 годы, в 2011-м он привел «Даллас» к первому в истории титулу.

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