Марк Кьюбан: «Когда ты владелец клуба, самое сложное – это назначение тренера»

Теги Даллас Рик Карлайл НБА Марк Кьюбан Баскетбол

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан назвал аспект работы с клубом НБА, который является для него самым непростым.

«Когда ты владелец клуба, самое сложное – это назначение тренера.

Это самое сложное, ничто другое даже рядом на стоит», – заявил Кьюбан.

За 23 года при Кьюбане в «Мэверикс» сменились четыре главных тренера. Рик Карлайл руководил техасцами с 2008 по 2021 годы, в 2011-м он привел «Даллас» к первому в истории титулу.

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