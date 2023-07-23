Марк Кьюбан о «Далласе»: «Кайри знает, что это команда Дончича»

Владелец « » рассказал, какие роли возьмут на себя лидеры команды и в предстоящем сезоне.

«Я думаю, что Кайри уже достаточно взрослый, чтобы понять, что это команда Луки. Лука это знает. И это очень важно, Дончич готов играть больше роль атакующего защитника. Когда Лука не играет, у нас есть разыгрывающий, который может набирать очки и создавать возможности для других парней. Они оба делают своих партнеров по команде лучше, а раньше у нас этого не было.

Когда Лука выбывал из строя, нам было тяжело, очень тяжело, и Дончич должен был делать слишком много, мы оказывали на него большое давление. После обмена мы действительно испытывали трудности в защите, но это было вызвано другими причинами, не Лукой или Кайри. А в нападении у нас один из лучших составов, может, второй или третий в », – заявил Кьюбан в эфире SiriusXM NBA Radio.

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