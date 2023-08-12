Дирк Новицки: «Зал славы — это вершина горы»

Легенда « » рассказал, что для него значит введение в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

«Ничего другого в моей баскетбольной карьере не предвидится. Зал славы — это вершина горы. Он завершает первый этап моей жизни.

Это был потрясающий путь. Когда я попал в «Даллас», я не знал, как все обернется. Я не был уверен, достаточно ли я хорош и смогу ли добиться успеха в этой лиге. Мы просто продолжали расти как команда и индивидуально.

, купивший команду во время моего второго сезона, мне очень помог. Он очень поддерживал меня и стал моим хорошим другом. Он был очень предан мне. Я становился частью сообщества и получал поддержку. Удивительно, что мне удавалось оставаться в «Далласе» на протяжении всей карьеры», – рассказал Новицки.

Кого выбрали в Зал славы баскетбола в 2023 году?