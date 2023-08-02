Рик Карлайл: «Лука Дончич станет MVP нового сезона НБА»

Бывший главный тренер « » поделился своим мнением о звездном разыгрывающем техасцев .

«Не сомневаюсь в том, что он делает все необходимое, развивается. Он шел к тому, чтобы стать лучшим игроком мира. Лука приближается к цели.

Думаю, он станет MVP нового сезона НБА», – заявил Карлайл.

В минувшем сезоне словенец набирал 32,4 очка, 8,6 подбора и 8,0 передачи за игру.

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