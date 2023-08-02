Рик Карлайл: «Лука Дончич станет MVP нового сезона НБА»
Бывший главный тренер «Далласа» Рик Карлайл поделился своим мнением о звездном разыгрывающем техасцев Луке Дончиче.
«Не сомневаюсь в том, что он делает все необходимое, развивается. Он шел к тому, чтобы стать лучшим игроком мира. Лука приближается к цели.
Думаю, он станет MVP нового сезона НБА», – заявил Карлайл.
В минувшем сезоне словенец набирал 32,4 очка, 8,6 подбора и 8,0 передачи за игру.
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Привели Холмса, который вроде как должен под кольцом защищаться, но помнится с ним, как с основным игроком Кингс были на дне, а как вывели из ротации - попали в плей-офф, а подменять его будут стареющий и немного регрессирующий Пауэлл(который и на пике не был что бы прямо "ах") и мощи святого Макги. новый центр с драфта - явно на вырост. а не здесь и сейчас.
Грант Уильямс скромный прошлый сезон провел(особенно плей-офф), и не факт что сможет делать разницу
Сет Карри хорошо накидает очков, и столько через себя пропустит.
Вторая звезда команды может накидать 40 очков, а может заняться спасением индейских казино, изучением влияния Дока Риверса на черное население, или вреда капкейков на организм, потребовать обмен после первой игры или закончить карьеру в октябре.