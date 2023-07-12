Гэйб Винсент назвал свою пятерку лучших игроков всех времен

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант НБА Билл Расселл Карим Абдул-Джаббар Гэйб Винсент Баскетбол

Защитник «Лейкерс» Гэйб Винсент в интервью Lakers Daily назвал свою пятерку лучших игроков в истории НБА.

Винсент назвал имена Майкла Джордана, Леброна Джеймса, Кобе Брайанта и Карима Абдул-Джаббара, после чего, немного сомневаясь, назвал Билла Расселла.

«Знаете, что самое смешное? Мне только что пришло мне в голову имя Билла Расселла, пусть он покоится с миром, но я не решался назвать его, потому что он игрок «Селтикс», – посмеялся Винсент.

Расселл является 11-кратным чемпионом НБА и членом Зала славы.

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7 комментариев

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Tim Timson
две недели назад пятерка была наверное Хаслем, Батлер, Моурнинг, Бош, Уэйд)
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ВладиславМартынов
Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Коби Брайант, Карим Абдул-Джаббар, Билл Расселл и Гейб Винсент в фильме "Какого хрена кто-то спрашивает топ-5 олл-тайм у Гэйба Винсента?"
+4
-2
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Растислав Лупеко
Следующая новость Спортс это наверное будет 5ка лучших игроков по версии уборщика Лейкерс
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Дориан Грей_333
Ответ kc6nxy8whs
В 5-6 десятке. Минимум 50 игроков есть лучше него в истории
Закусывать надо.
+1
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Дориан Грей_333
Ответ Xell
А Карри?
Карри - в десятке. В пятерку пока рано.
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