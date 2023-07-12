Гэйб Винсент назвал свою пятерку лучших игроков всех времен
Защитник «Лейкерс» Гэйб Винсент в интервью Lakers Daily назвал свою пятерку лучших игроков в истории НБА.
Винсент назвал имена Майкла Джордана, Леброна Джеймса, Кобе Брайанта и Карима Абдул-Джаббара, после чего, немного сомневаясь, назвал Билла Расселла.
«Знаете, что самое смешное? Мне только что пришло мне в голову имя Билла Расселла, пусть он покоится с миром, но я не решался назвать его, потому что он игрок «Селтикс», – посмеялся Винсент.
Расселл является 11-кратным чемпионом НБА и членом Зала славы.
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