Гэйб Винсент назвал свою пятерку лучших игроков всех времен

Защитник « » в интервью Lakers Daily назвал свою пятерку лучших игроков в истории НБА.

Винсент назвал имена Майкла Джордана, , и , после чего, немного сомневаясь, назвал Билла Расселла.

«Знаете, что самое смешное? Мне только что пришло мне в голову имя Билла Расселла, пусть он покоится с миром, но я не решался назвать его, потому что он игрок «Селтикс», – посмеялся Винсент.

Расселл является 11-кратным чемпионом НБА и членом Зала славы.

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