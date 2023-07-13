Леброн Джеймс объявил, что продолжит карьеру: «Когда не смогу выкладываться на все 100%, тогда и закончу. Этот день не сегодня»
Cегодня состоялась 31-я церемония вручения спортивных наград ESPY.
4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс победил в номинации «Рекордное выступление». В этом сезоне Джеймс обошел легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и поднялся на первое место в истории НБА по этому показателю.
Рекорд Абдул-Джаббара держался с 5 апреля 1984 года. Легендарный центровой завершил карьеру в 1989 году с 38 387 очками.
Получив награду ESPY, Джеймс выступил за пятиминутным монологом, который он завершил объявлением, что примет участие в своем 21-м сезоне НБА.
«Меня не волнует, сколько очков я наберу, что я могу или не могу сделать на площадке. Главный вопрос: «Могу ли я играть, никого не обманывая?» Когда не смогу выкладываться на паркете на все сто процентов, тогда и закончу. К счастью для вас, ребята, этот день не сегодня», – сказал 4-кратный чемпион.
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P.S: не понимаю, что делает борец за чистоту русского языка в новости про американский спорт.
А вот знаешь как любят умничать деграданты типа "это крутой экспириенс" - я сразу смотрю не как на ВАУ ОН КРУТ а как на человека который пытается из себя выпендриться и че то хз пойми кого показать.
Конкретно по этому комменту. Автор написал decision подразуемвая двоякость смысла как "решение" и то что в 2010 год как мне сказали выше, леброн в передаче Decision объявил о переходе в Майами поэтому отсылка была к этому. Я теперь разобрался и лайк главному комменту поставлю.
Хайп — агрессивная и навязчивая реклама, целью которой является формирование предпочтений потребителя. Тут спокойно можно употребить его.
Когда же повторю говорят "ту мач" или "экспириенс" или "энивей" я этого не понимаю и смотрю как на дурачков