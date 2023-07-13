Леброн Джеймс объявил, что продолжит карьеру: «Когда не смогу выкладываться на все 100%, тогда и закончу. Этот день не сегодня»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Cегодня состоялась 31-я церемония вручения спортивных наград ESPY.

4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс победил в номинации «Рекордное выступление». В этом сезоне Джеймс обошел легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и поднялся на первое место в истории НБА по этому показателю.

Рекорд Абдул-Джаббара держался с 5 апреля 1984 года. Легендарный центровой завершил карьеру в 1989 году с 38 387 очками.

Получив награду ESPY, Джеймс выступил за пятиминутным монологом, который он завершил объявлением, что примет участие в своем 21-м сезоне НБА.

«Меня не волнует, сколько очков я наберу, что я могу или не могу сделать на площадке. Главный вопрос: «Могу ли я играть, никого не обманывая?» Когда не смогу выкладываться на паркете на все сто процентов, тогда и закончу. К счастью для вас, ребята, этот день не сегодня», – сказал 4-кратный чемпион.

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31 комментарий

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NikolayOss
Сложный, однако, и неожиданный десижен.
+32
-6
+26
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NY Knicks
Ответ D-eisler@yandex.ru
кто неожиданный?
decision
+21
-3
+18
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NY Knicks
Ответ D-eisler@yandex.ru
а в чем прикол писать английское слово спокойно заменяемое по смыслу и логике русским словом? типа это круто ? я не понимаю
а в чем прикол писать Майями Хит, когда есть спокойно заменяемое по смыслу и логике русское слово Огонь? Типа это круто? Оклахома-Город Гром против Сакраменто Короли или Вашингтон Волшебники.
P.S: не понимаю, что делает борец за чистоту русского языка в новости про американский спорт.
+4
0
+4
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Forza
Ну года 2 он реально сможет поиграть ещё на приличном уровне. Но я где-то в душе даже немного хочу, чтобы он закончил. Как будто хочется запомнить Леброна супер доминирующим атлетом, а не просто стареющим классиком. Надеюсь ю, что через сезон он уже будет играть на ограниченным минутах, и сможет ещё что-то показывать топ уровня
+6
-3
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Машин Максим
Ответ D-eisler@yandex.ru
а в чем прикол писать английское слово спокойно заменяемое по смыслу и логике русским словом? типа это круто ? я не понимаю
открой форточку
+7
-4
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D-eisler@yandex.ru
Ответ Light Yagami
Щас бы на баскет-ветке предъявлять за англицизмы, когда вся внтурибаскетбольная терминология (да и околобаскетбольная тоже) состоит из англицизмов. Мне лично нахер не надо голову морочить, как бы на русский перевести путбэк, лэйап, кат, бэнк шот, пик’н’ролл и т.п.
слушай ну когда специфическая узконаправленная терминология используется то тут вообще никаких нет вопросов. пик-н-ролл и тд это как раз то без чего ты не можешь выразить ситуацию например.

А вот знаешь как любят умничать деграданты типа "это крутой экспириенс" - я сразу смотрю не как на ВАУ ОН КРУТ а как на человека который пытается из себя выпендриться и че то хз пойми кого показать.

Конкретно по этому комменту. Автор написал decision подразуемвая двоякость смысла как "решение" и то что в 2010 год как мне сказали выше, леброн в передаче Decision объявил о переходе в Майами поэтому отсылка была к этому. Я теперь разобрался и лайк главному комменту поставлю.
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Игорь Ерин
Как к нему не относись , но он заслужил то , чтобы сыграть вместе с сыном ... Удачи Леба и без травм !
+7
-6
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Insamo217
без пафоса конечно мы не можем
+3
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Light Yagami
Ответ D-eisler@yandex.ru
а в чем прикол писать английское слово спокойно заменяемое по смыслу и логике русским словом? типа это круто ? я не понимаю
Щас бы на баскет-ветке предъявлять за англицизмы, когда вся внтурибаскетбольная терминология (да и околобаскетбольная тоже) состоит из англицизмов. Мне лично нахер не надо голову морочить, как бы на русский перевести путбэк, лэйап, кат, бэнк шот, пик’н’ролл и т.п.
+2
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scorp19
Ответ ВладиславМартынов
какие крупные контракты, дядь? он миллиардер
и ? думаешь он согласится за ветеранский минимум играть ? да хрен там. или крупная сумма или зачем ему это всё.. такие миллиардеры как раз больше всех себя уважают и не на помойке себя нашли с их точки зрения.
+1
-1
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D-eisler@yandex.ru
Ответ NY Knicks
успокойся, зашёл к тебе в профиль почитать комменты и сразу пишешь "хайпили", почему такой борец за русский не нашел спокойно заменяемое по смыслу и логике русское слово? типа это круто? Я не понимаю.
Объясню тебе малыш. Слово хайп , как и кайф как и тремор, как и амнезия и прочие слова заменяет какое-то большое понятие. Растяжимое которое нельзя упаковать в одно слово.

Хайп — агрессивная и навязчивая реклама, целью которой является формирование предпочтений потребителя. Тут спокойно можно употребить его.

Когда же повторю говорят "ту мач" или "экспириенс" или "энивей" я этого не понимаю и смотрю как на дурачков
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NY Knicks
Ответ D-eisler@yandex.ru
слушай ну когда специфическая узконаправленная терминология используется то тут вообще никаких нет вопросов. пик-н-ролл и тд это как раз то без чего ты не можешь выразить ситуацию например. А вот знаешь как любят умничать деграданты типа "это крутой экспириенс" - я сразу смотрю не как на ВАУ ОН КРУТ а как на человека который пытается из себя выпендриться и че то хз пойми кого показать. Конкретно по этому комменту. Автор написал decision подразуемвая двоякость смысла как "решение" и то что в 2010 год как мне сказали выше, леброн в передаче Decision объявил о переходе в Майами поэтому отсылка была к этому. Я теперь разобрался и лайк главному комменту поставлю.
молодец что + комменты поставил, теперь будешь сначала разбираться, а не сразу высираться на всех за англицизмы
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NY Knicks
Ответ D-eisler@yandex.ru
слушай ну когда специфическая узконаправленная терминология используется то тут вообще никаких нет вопросов. пик-н-ролл и тд это как раз то без чего ты не можешь выразить ситуацию например. А вот знаешь как любят умничать деграданты типа "это крутой экспириенс" - я сразу смотрю не как на ВАУ ОН КРУТ а как на человека который пытается из себя выпендриться и че то хз пойми кого показать. Конкретно по этому комменту. Автор написал decision подразуемвая двоякость смысла как "решение" и то что в 2010 год как мне сказали выше, леброн в передаче Decision объявил о переходе в Майами поэтому отсылка была к этому. Я теперь разобрался и лайк главному комменту поставлю.
успокойся, зашёл к тебе в профиль почитать комменты и сразу пишешь "хайпили", почему такой борец за русский не нашел спокойно заменяемое по смыслу и логике русское слово? типа это круто? Я не понимаю.
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Tydeus
Ответ D-eisler@yandex.ru
а в чем прикол писать английское слово спокойно заменяемое по смыслу и логике русским словом? типа это круто ? я не понимаю
Потому что это ЛеБрон с его the decision в прямом эфире в 2010-м и вечным лютым пафосом
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Rodbert
Ну так он тащит за собой и играет больше 40 минут. А больше и некому. Хорошо хоть скамейка какая то появилась, сразу намного легче стало. По 30 минут Леброн еще лет 5 сможет выдавать, а со скамьи и до 60 лет протянет, а там уже и внуки подтянутся.
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pulyalke
леброн еще во многих прощальных матчах молодых звезд лиги сыграет, а вы все продолжаете его на пенсию отправлять))
+1
-1
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Sanan1908
Всё-таки легендарный спортсмен и профессионал. Король Джеймс
+12
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