Леброн Джеймс объявил, что продолжит карьеру: «Когда не смогу выкладываться на все 100%, тогда и закончу. Этот день не сегодня»

Cегодня состоялась 31-я церемония вручения спортивных наград ESPY.

4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс победил в номинации «Рекордное выступление». В этом сезоне Джеймс обошел легендарного по количеству очков за карьеру и поднялся на первое место в истории НБА по этому показателю.

Рекорд Абдул-Джаббара держался с 5 апреля 1984 года. Легендарный центровой завершил карьеру в 1989 году с 38 387 очками.

Получив награду ESPY, Джеймс выступил за пятиминутным монологом, который он завершил объявлением, что примет участие в своем 21-м сезоне НБА.

«Меня не волнует, сколько очков я наберу, что я могу или не могу сделать на площадке. Главный вопрос: «Могу ли я играть, никого не обманывая?» Когда не смогу выкладываться на паркете на все сто процентов, тогда и закончу. К счастью для вас, ребята, этот день не сегодня», – сказал 4-кратный чемпион.

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