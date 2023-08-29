Йонас Валанчюнас о матче против Греции или Новой Зеландии: «На чемпионате мира не бывает слабых команд»

Центровой сборной Литвы Йонас Валанчюнас после выхода команды во второй раунд чемпионата мира с первого места в группе заявил, что не имеет значения, кто будет следующим соперником – Греция или Новая Зеландия.

«У нас 12 парней, которые хотят победить и не жалеют сил на площадке. Мы знаем, на что мы способны. Наша работа не завершена. Первое место в группе – это хорошо, но нам нужно продолжать побеждать.

В следующем матче нужно выложиться, мы не выбираем соперников. На чемпионате мира не бывает слабых команд. Все играют изо всех сил», -

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