Йонас Валанчюнас о матче против Греции или Новой Зеландии: «На чемпионате мира не бывает слабых команд»

Теги сборная Греции сборная Литвы сборная Новой Зеландии Йонас Валанчюнас Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Центровой сборной Литвы Йонас Валанчюнас после выхода команды во второй раунд чемпионата мира с первого места в группе заявил, что не имеет значения, кто будет следующим соперником – Греция или Новая Зеландия.

«У нас 12 парней, которые хотят победить и не жалеют сил на площадке. Мы знаем, на что мы способны. Наша работа не завершена. Первое место в группе – это хорошо, но нам нужно продолжать побеждать.

В следующем матче нужно выложиться, мы не выбираем соперников. На чемпионате мира не бывает слабых команд. Все играют изо всех сил», -

Франция быстро вылетела с ЧМ – это сенсация. Говорят, виноваты санкции против тех, кто играет в России

Дэвид Блатт тоже на ЧМ! Даже с рассеянным склерозом помогает Канаде удивлять

Поражение США Леброна и Кармело от Греции в 2006-м не только сенсация, но и один из главных уроков в истории баскетбола

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий