«Мэверикс» расстались с центровым (35 лет, 213 см).

В контракте Макги оставалось два года и 11,7 миллиона долларов с опцией игрока на сезона-24/25.

Как сообщали инсайдеры, « » намерен «расписать» остаток контракта на несколько лет вперед.

В прошлом сезоне Макги провел за техасский клуб 42 матча, набирая в среднем 4,4 очка и 2,5 подбора. Центровой является трехкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт» и «Лейкерс».

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