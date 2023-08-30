«Даллас» объявил о расставании с Джавейлом Макги

Теги переходы Даллас НБА Джавейл Макги Баскетбол

«Мэверикс» расстались с центровым Джавейлом Макги (35 лет, 213 см).

В контракте Макги оставалось два года и 11,7 миллиона долларов с опцией игрока на сезона-24/25.

Как сообщали инсайдеры, «Даллас» намерен «расписать» остаток контракта на несколько лет вперед. 

В прошлом сезоне Макги провел за техасский клуб 42 матча, набирая в среднем 4,4 очка и 2,5 подбора. Центровой является трехкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт» и «Лейкерс».

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1 комментарий

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Тобигаз
Удачи Мабою
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